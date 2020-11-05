Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

05.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:21
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 16 evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te 16 evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelileri çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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