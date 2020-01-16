Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinde 2 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 2 kadın ve kendilerine yardım eden çocuğu yakaladı.
Gözaltına alınan 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadın ve bir çocuğun bir apartmana girdiği, çaldıkları malzemeleri çocuğa taşıttığı yer alıyor.