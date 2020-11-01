Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

01.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:31

Gaziantep'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde sahte nişan merasimi düzenleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Nişan merasiminde çekilen görüntüden kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan, dolandırıcılık mağduru ailenin sahte nişan merasimi öncesi kuyumcudan altın alması ve nişanın ardından şüphelilerin altınları satması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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