Gaziantep'te evinin önünü temizleyenlere 'Temizlik Seti' hediyesi

- Gaziantep'te evinin önünü temizleyenlere 'Temizlik Seti' hediyesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Şahinbey Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında evinin önünü temizleyen ve çevre temizliğine hassasiyet gösterenlere temizlik malzemelerinin bulunduğu temizlik setleri dağıtıldı Gaziantep'te...

- Gaziantep'te evinin önünü temizleyenlere 'Temizlik Seti' hediyesi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Şahinbey Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında evinin önünü temizleyen ve çevre temizliğine hassasiyet gösterenlere temizlik malzemelerinin bulunduğu temizlik setleri dağıtıldı

Gaziantep'te toplum yararına yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, özellikle korona virüs sürecinde ilçenin temizliği için katkı sağlayan vatandaşlara jest yaptı. Şahinbey, ilçenin çeşitli noktalarında "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi kapsamında kendi evinin önünü temizleyen ve çevre temizliğine hassasiyet gösterenlere içerisinde çok sayıda temizlik malzemesinin bulunduğu temizlik seti dağıttı.

Proje kapsamında Yukarıbayır Mahallesi'nde sokak sokak gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ile beraberindeki heyet, evlerinin önünü temiz tutan vatandaşlara temizlik setini bizzat dağıttı.

"Evinin önünü temizleyen vatandaşlara temizlik seti hediye ediyoruz"

Temizliğin özellikle korona virüs sürecinde daha fazla önem kazandığını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz projesini hayata geçirdik. Bu proje ile günlük yaklaşık 120 ton geri dönüşüm malzemesinin çöp olmaktan kurtararak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu kampanyaya destek veren vatandaşlara da temizlik seti hazırladık. Evinin önünü temiz tutan vatandaşlara bu temizlik setini hediye ediyoruz. Ayrıca temizliğe dikkat eden vatandaşlara fincan takımı ve saat de hediye ediyoruz. Çünkü 'temizlik imandandır' inancından geliyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık projesine de destek veriyoruz" dedi.

"Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı çevre bırakmak için önemli bir proje"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ise, "Şuan Şahinbey Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz' projesinin içerisindeyiz. Bu proje kapsamında Yukarıbayır Mahallesi'ndeki vatandaşlara temizlik seti dağıtıp, vatandaşların desteğini istiyoruz. Daha temiz bir Şahinbey, daha temiz bir Gaziantep ve daha temiz bir Türkiye için, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için bu proje çok önemli. O yüzden Mehmet Tahmazoğlu'na bu kampanya için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI