Gaziantep'te Evinin İnşaatında Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, evinin inşaatında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, evinin inşaatında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Perilikaya Mahallesi'nde evinin inşaatında çalışan Mesut Güllü (33), elindeki demir çubuğun elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Güllü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mesut Güllü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.