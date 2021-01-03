Gaziantep'te evini silah atölyesine çeviren şüpheli yakalandı

Gaziantep'te evini silah atölyesine çeviren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Gaziler Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kurusıkı 7 tabanca ve çeşitli aparatlar ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi.

Ev sahibi H.İ.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan