Gaziantep'te evinde PKK görselleri çıkan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evinde terör örgütü PKK'ya ilişkin görseller ele geçirilen DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Usame H. ile avukatı katıldı.

Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütleriyle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı terör örgütü DEAŞ'a ilişkin görseller ele geçirilen sanığın örgüt üyeleriyle haberleştiğini, adresinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK'ya yönelik görsellerin ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.