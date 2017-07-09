Gaziantep'te Evin Duvarının Yıkılma Anları Kamerada (2)

TEHLİKE ARZ EDEN EV YIKILDI



Gaziantep'te oturma odasında göçük meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı briketten ev, Şahinbey Belediyesi'ne bağlık ekipler tarafından içerisinde Suriyelilere ait eşyalar tahliye edildikten sonra mühürlendi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından elektrik akımı kesilen ev, çevre güvenliği alındıktan sonra iş makineleriyle yıkıldı. Suriyeli ailenin ise tedavilerinin ardından başka bir yere yerleştirileceği belirtildi.



