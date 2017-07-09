Gaziantep'te Evin Duvarının Yıkılma Anları Kamerada

GAZİANTEP'te briketten evin oturma odasında meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı göçük, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, dün öğle saatlerinde Bozoklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaptan Caddesi'nde duvarları briketten yapılan ve altında dükkan bulunan müstakil sıvasız evin oturma odasının yola bakan beton taban bölümü, bilinmeyen nedenle göçtü. Göçük sırasında duvarın bir bölümü yıkılırken, pencereler ise yerinden söküldü. Bu sırada oturma odasında bulunan 3 yaşındaki Ömer Mutarıf ile evde misafir olarak bulunan Meryem Takel ve oğlu 3 yaşındaki Abdulkerim Hüseyin Takel, molozlarla birlikte yola düşüp yaralandı. H



astanelerde tedavileri süren ve sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların yıkılan beton duvardan yola düşmeleri, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında, odanın göçtüğü ve kadın ile çocukların yola düştüğü, vatandaşların ise panikle onları kurtarmaya çalıştıkları görülüyor. - Gaziantep