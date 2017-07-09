Gaziantep'te evin duvarının yıkılma anları kamerada



GAZİANTEP'te briketten evin oturma odasında meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı göçük, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, dün öğle saatlerinde Bozoklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaptan Caddesi'nde bulunan briketten yapma ve altında dükkan bulunan müstakil sıvasız evin oturma odasının yola bakan beton taban bölümü, bilinmeyen nedenle göçtü. Göçük sırasında duvarın bir bölümü yıkılırken, pencereler ise yerinden söküldü. Bu sırada oturma odasında bulunan 3 yaşındaki Ömer Mutarıf ile eve misafirliğe gelen Meryem Takel ve oğlu 3 yaşındaki Abdulkerim Hüseyin Takel, molozlarla birlikte yola düşüp yaralandı. Hastanelerde tedavileri süren ve sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların yıkılan beton duvardan yola düşmeleri, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında, odanın göçtüğü ve kadın ile çocukların yola düştüğü, vatandaşların ise panikle onları kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.