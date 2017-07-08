Gaziantep'te Evin Duvarı Yıkıldı: 3 Yaralı

GAZİANTEP'te briketten yapma evin oturma odasında göçük meydana gelen göçükte duvar ve pencere molozlarıyla yola düşen Suriyeli 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Bozoklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaptan Caddesi'nde bulunan briketten yapma ve altında dükkan bulunan müstakil sıvasız evin oturma odasının yola bakan beton taban bölümü, bilinmeyen nedenle göçtü. Göçük sırasında duvarın bir bölümü yıkılırken, pencereler ise yerinden söküldü. Bu sırada oturma odasında bulunan 3 yaşındaki Ömer Mutarıf ile eve misafirliğe gelen Meryem Takel ve oğlu 3 ypaşındaki Abdulkerim Hüseyin Takel, molozlarla birlikte yola düşüp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ve çocuklar, molozların arasından alınarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Molozların kapattığı yolda güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - Gaziantep