Gaziantep'te evden hırsızlık zanlısı 2 şahıs tutuklandı

24.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:38

Gaziantep'te evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlar Mahallesi'nde meydana gelen faili meçhul evden hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda evden kredi kartı çaldığı ve kullandığı ileri sürülen 3 şüpheli, yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA