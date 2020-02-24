Gaziantep'te evden hırsızlık zanlısı 2 şahıs tutuklandı
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Gaziantep'te evden hırsızlık zanlısı 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

24.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:38
Gaziantep'te evden hırsızlık zanlısı 2 şahıs tutuklandı

'te evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlar Mahallesi'nde meydana gelen faili meçhul evden hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda evden kredi kartı çaldığı ve kullandığı ileri sürülen 3 şüpheli, yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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