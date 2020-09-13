Gaziantep'te evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
13.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:18

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şıhlar Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

19 suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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