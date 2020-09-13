Gaziantep'te evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şıhlar Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

19 suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA