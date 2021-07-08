Gaziantep'te evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bedirkent Mahallesi'nde devriye faaliyeti sırasında 2 şüphelinin bir evin arka bahçe duvarından atladığını gördü.

Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerden Y.B. ve C.B'yi evden 50 metre uzunluğunda bakır ve 100 metre uzunluğunda alüminyum kablo, demir kesme makası, 90 kilogram sumak, testere ve çekiç çalarken suçüstü yakaladı.

Malzemeler ev sahibine teslim edilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin hırsızlık suçlarından sabıka kaydının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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