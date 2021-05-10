Gaziantep'te "Evde Kal" çağrısına uyanlara müzikli dinletisi
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Gaziantep'te "Evde Kal" çağrısına uyanlara müzikli dinletisi

Gaziantep'te 'Evde Kal' çağrısına uyanlara müzikli dinletisi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele uygulanan tam kapanma sürecinde evlerinde bulunan vatandaşlara moral sağlamak amacıyla davul ve zurna dinletisi gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele uygulanan tam kapanma sürecinde evlerinde bulunan vatandaşlara moral sağlamak amacıyla davul ve zurna dinletisi gerçekleştirildi.

Nurdağı Belediyesinin temin ettiği kamyonete binen davul ve zurna çalgıcıları, ilçedeki sokak ve caddeleri gezdi. Gaziantep ve yöresel ezgileri çalan ekip, vatandaşların evlerinde eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Ekip, ayrıca vatandaşlara "evde kal" çağrısı da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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