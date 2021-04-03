Gaziantep'te evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi.

Gaziantep'te evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi dumandan etkilendi.

Şehitkamil İlçesi Hacıbaba Mahallesi Maho Paşa Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonrası evin büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak