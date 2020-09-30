Ev yangını - GAZİANTEP
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Ev yangını - GAZİANTEP

30.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:31

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle'de bir evin ikinci katında Suriyeli ailenin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dördü çocuk altı kişinin yaşadığı evde kimsenin bulunmadığı çıkan yangında hasar oluştu.

Evinde yangın çıkan Suriyeli Ahmed Hassan'ı ziyaret eden Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ev yangını - GAZİANTEP
Ev yangını - GAZİANTEP
Ev yangını - GAZİANTEP
Ev yangını - GAZİANTEP

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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