Gaziantep'te ev yangını

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Dülükbaba Mahallesi Çetin Sokak'ta iki katlı apartmanın ikinci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde kimsenin olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Evinin yandığını görünce fenalaşan Suriyeli Suzen Musto'yu eşi Muhammed ve komşuları teselli etti.

Kaynak: AA