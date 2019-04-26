Gaziantep'te ev yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir ev, çıkan yangında küle döndü. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Polatcan Ailesi'nin Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan dairelerinde yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden yükselen duman ve alevleri gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı ancak ev kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA