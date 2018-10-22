Gaziantep'te Ev Yangını

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi 43'üncü sokakta oturan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tahir K. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra odanın kapısını kapatan Tahir K. evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evin büyük bölümü kullanılamaz hala geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Tahir K'yı gözaltına aldı.