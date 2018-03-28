Gaziantep'te Ev Yangını
Gaziantep'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hoşgör Mahallesi Hoşgör Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, baba Serkan, anne İlkim Su ile 4 yaşındaki oğulları Halis Ayaz ve 8 aylık kızları Rabia Yalçın evde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evdeki aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen aile, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.