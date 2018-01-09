Gaziantep'te Ev Yangını

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 yaşındaki çocuk öldü.

Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki apartmanın 2. katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden aile fertleri, 2 yaşındaki Cemre Durusoy'u alamadan evden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, evden çıkarılamayan çocuğu kurtarmak için çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekiplerince yarı baygın halde evden çıkarılan Durusoy, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilendiği belirtilen Cemre Durusoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.