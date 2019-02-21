Gaziantep'te Ev Yangını: 1 Ölü

Gaziantep'te evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Ali Baba Mahallesi Ali Çavuş Şener Caddesi'nde bulunan bir evde elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, evde bir kadının cesedine ulaşıldı.

Zeynep Gürbüz'e (43) ait olduğu tespit edilen ceset, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında evde bulunan görme engelli Salih Gülkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce Zeynep Gürbüz ile tanıştıklarını ve kalacak yeri olmadığı için ona evini açtığını dile getirdi.

Görme engelli olması nedeniyle kendisinin de desteğe ihtiyaç duyduğunu anlatan Gülkan, "Zeynep benim evimde kalıyor, bana yardımcı oluyordu. Kendi de kalacak yeri olmadığı için ben de ona sahip çıkmıştım. Gece elektrikli sobadan çıkan yangın sonrasında dumanları fark ederek uyandım ve evden dışarı çıktım. Zeynep'e de seslendim ama duymadı. İtfaiye yangını söndürdükten sonra Zeynep'i çıkarabildik." diye konuştu.

Gülkan, tek odalı evden başka kalacak yerinin olmadığını belirterek, "Şimdi kalacak yerim yok. Bugünü evimin karşısındaki otoparkın kulübesinde geçireceğim ama sonra ne yapacağımı şu an bilmiyorum." dedi.

Kaynak: AA