Gaziantep'te Ev Yangını: 1 Çocuk Yanarak Öldü
Gaziantep’te 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangında 2 yaşındaki bir çocuk yanarak öldü.
Gaziantep'te 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangında 2 yaşındaki bir çocuk yanarak öldü.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 19. Cadde'de bulunan 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 2 yaşındaki Emre Durusay'ın yanarak öldüğü belirlendi.
Evde söndürme çalışmaları sürüyor - GAZİANTEP