Gaziantep'te etkinliklere koronavirüs engeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te etkinliklere koronavirüs engeli

GAZİANTEP'te koronavirüs salgını nedeni ile Kurban Bayramı'nı da kapsayacak şekilde, siyasi partiler, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin toplu bayramlaşması ile her türlü toplu etkinlik 1 hafta süre ile yasaklandı.

Gaziantep'te etkinliklere koronavirüs engeli
27.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:28

GAZİANTEP'te koronavirüs salgını nedeni ile Kurban Bayramı'nı da kapsayacak şekilde, siyasi partiler, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin toplu bayramlaşması ile her türlü toplu etkinlik 1 hafta süre ile yasaklandı.

Gaziantep Valiliği'nce yapılan yazılı açıklama ile kentteki her türlü etkinlik ile toplu bayramlaşma 27 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında yasaklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının toplu eylem/etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirler salgın sürecinde alınmıştır ve alınmaya devam edilmektedir.  Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlarımızın kıyafet ve kurbanlık alma sırasında ve özellikle kurban satış ve kesim yerlerinde oluşturacağı, bununla birlikte toplumsal ve geleneksel etkinlikler vasıtası ile oluşacak kalabalıkların koronavirüs salgınını artırma riski taşıdığı, değerlendirildiğinden, bu minvalde mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgınının yayılmasının önlenmesi, toplum sağlığını muhafaza etmek, koronavirüs salgınını engellemek, yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmek amacıyla gerekli kararların alınması ihtiyacı doğmuştur.  İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile Devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 27 Temmuz 2020- 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında (7) gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik Makamı'nın Oluru ile yasaklanmıştır."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı
Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Süleyman Soylu Pınar Gültekin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Yılmaz Vural Gökhan Gönül Malcolm Thomas Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gaziantep'te etkinliklere koronavirüs engeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 20:07:49. #1.15#
title