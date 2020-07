Gaziantep'te etkinliklere koronavirüs engeli GAZİANTEP'te koronavirüs salgını nedeni ile Kurban Bayramı'nı da kapsayacak şekilde, siyasi partiler, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin toplu bayramlaşması ile her türlü toplu etkinlik 1 hafta süre ile yasaklandı.

Gaziantep Valiliği'nce yapılan yazılı açıklama ile kentteki her türlü etkinlik ile toplu bayramlaşma 27 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında yasaklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının toplu eylem/etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirler salgın sürecinde alınmıştır ve alınmaya devam edilmektedir. Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlarımızın kıyafet ve kurbanlık alma sırasında ve özellikle kurban satış ve kesim yerlerinde oluşturacağı, bununla birlikte toplumsal ve geleneksel etkinlikler vasıtası ile oluşacak kalabalıkların koronavirüs salgınını artırma riski taşıdığı, değerlendirildiğinden, bu minvalde mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgınının yayılmasının önlenmesi, toplum sağlığını muhafaza etmek, koronavirüs salgınını engellemek, yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmek amacıyla gerekli kararların alınması ihtiyacı doğmuştur. İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile Devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 27 Temmuz 2020- 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında (7) gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik Makamı'nın Oluru ile yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA