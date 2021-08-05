Gaziantep'te etkili olan yağmur havayı serinletti
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Gaziantep'te etkili olan yağmur havayı serinletti

Gaziantep'te etkili olan yağmur havayı serinletti
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yağmur, havayı serinletti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yağmur, havayı serinletti.

İlçede merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, bir süre sonra aralıklarla etkisini artırdı.

Yaklaşık bir saat yağan yağmur, bölgede havanın serinlemesini sağladı. Bu sırada sıcak havadan bunalan vatandaşlar, yağmur altında yürüyüş yaparak serin havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar da orman yangınlarının devam ettiği bölgelerde yağmurun yağması için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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