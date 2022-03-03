Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına hasara yol açtı - Haberler

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Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına hasara yol açtı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına hasara yol açtı

Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı çatılar hasar gördü, ağaçlar devrildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı çatılar hasar gördü, ağaçlar devrildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, saatte 50-70 kilometre hıza ulaştı.

Rüzgar nedeniyle bazı çatılarda hasar oluştu, kent merkezindeki bazı ağaçlar ise devrildi.

Batıkent Mahallesi'nde bir inşaat alanını kaplayan ahşap reklam tabelası da kuvvetli rüzgar nedeniyle yola savruldu.

Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte etkili rüzgar ve fırtınanın yaşandığını belirterek, "Lütfen soba zehirlenmesine karşı duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına hasara yol açtı

Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına hasara yol açtı

Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına hasara yol açtı

Gaziantep'te etkili olan rüzgar ve fırtına hasara yol açtı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Meteoroloji, Gaziantep, Fırtına, Güncel, Haberler

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