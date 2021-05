Gaziantep'te esnaftan kademeli normalleşmeye davullu zurnalı kutlama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme açıklamalarının ardından Gaziantep'te işletmelerini yeniden açacak olmanın sevincini yaşayan esnaf, davul zurna çaldırıp, halaylar çekerek kutlama yaptı.

Gaziantep'te uzun süredir işletmelerini açamayan kafe ve restoran sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Gaziantep Üniversitesi Kafeler Caddesi'nde bir araya gelen işletme sahipleri ile çalışanlar davullu zurnalı kutlama yaptı. Mutluluklarını halay çekerek gösteren işletme sahipleri ve çalışanları yarın için hazırlıklarını da tamamladı.

'ESNAFIMIZ İÇİN CAN SUYU OLDU'Yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de esnafın zorlu bir süreç yaşadığını söyleyen Gaziantep Kafeciler Dernek Başkanı Mehmet Ali Tekce, alınan kararların esnaf için can suyu olacağını dile getirdi. Mutluluklarını davullu zurnalı halay çekerek gösterdiklerini dile getiren Tekce, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından işletmelerimizin akşam 21.00'e kadar açık olacağını öğrendik. Bu süreci maddi ve manevi olarak çok zor geçirdiğimiz için bu haber in üzerine bize iyi geleceğini düşünerek esnaf arkadaşlarımızla birlikte kutlama yaptık. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu süreci yaşıyoruz. Bu süreçten sonra tam olarak açılmayı ümit ediyoruz. Süreci bu şekilde atlatmaya çalışacağız" dedi.'ESNAFIMIZIN TÜM HAZIRLIKLARI TAMAM'İşletmeler olarak tüm hazırlıklarını yaparak yarını beklediklerini anlatan Tekce, "Akşam 21.00'e kadar açık kalacak olmamız esnaflarımız için can suyu oldu. İşletmelerimizin açılması için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Yarın tüm esnaflarımız müşterilerini ağırlayacak durumda" diye konuştu.

Esnafın ve çalışanların davullu zurnalı çektiği halay, polis ekiplerinin uyarısı ile sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca