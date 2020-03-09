Gaziantep'te esnaf bulduğu parayı polise teslim etti
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Atatürk Bulvarı, Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te esnaf bulduğu parayı polise teslim etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir esnaf, iş yeri yakınlarında bulduğu parayı polise teslim etti.

09.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:22
Gaziantep'te esnaf bulduğu parayı polise teslim etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir esnaf, iş yeri yakınlarında bulduğu parayı polise teslim etti.


Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerinde gelinlik satışı yapan esnaf Şerif Baltacı (48) iş yerinin karşısında bir miktar para buldu.

Baltacı, sahibine ulaşamadığı parayı tutanak karşılığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Baltacı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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