Gaziantep'te eski istihbarat şube müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası Gaziantep'te FETÖ/PDY davasında yargılanan eski istihbarat şube müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY davasında yargılanan eski istihbarat şube müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık O.S. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA