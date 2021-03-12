Gaziantep'te eşini ve çocuklarını rehin alan kişi tutuklandı

Gaziantep'te eşini ve üç çocuğunu bir süre rehin alan kişi, tutuklandı.

Gaziantep'te eşini ve üç çocuğunu bir süre rehin alan kişi, tutuklandı.

Dün, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde eşi ve çocuklarını rehin alan ve polisin çabasıyla ikna edilerek, teslim olan F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kendisini savunamayacak alt soya karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan