Gaziantep'te eşini ve çocuklarını rehin alan kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te eşini ve üç çocuğunu bir süre rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep'te eşini ve üç çocuğunu bir süre rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde yaşayan F.T. henüz bilinmeyen nedenle eşi ve üç çocuğunu evde rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasının ardından F.T. önce eşini ve çocuklarını bıraktı, ardından teslim oldu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak