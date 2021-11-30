Gaziantep'te eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Gaziantep'te eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kocaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kocaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İlhan Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanığa "eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Heyet, indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.
Olay
Şahinbey ilçesinde 13 Ocak 2018'de, İlhan Kaya, ağzını bezle tıkadığı eşi Neslihan Kaya'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kaya, kaldırıldığı hastanede 9 gün yaşam mücadelesi vermiş ancak hayata tutunamamıştı.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri