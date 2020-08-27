Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı
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Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı

Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın sığınma evine yerleştirildi, şüpheli koca gözaltına alındı.

Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı
27.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:43

Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın sığınma evine yerleştirildi, şüpheli koca gözaltına alındı.

İddiaya göre, çeşitli suçlardan bulunduğu cezaevinden yaklaşık 6 ay önce tahliye edilen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.İ, eşi F.B.İ'nin evine zorla girdi.

Eşini darbeden M.İ, kadının cep telefonunu da alıp kaçtı.

Yaralanan 2 çocuk annesi kadın, hastanedeki tedavisinin ardından kadın sığınma evine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde yerini tespit ettiği M.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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