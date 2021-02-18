Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Beydilli Mahallesi 36 No'lu Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Ali H. (38) ile eşi Nur Cemil H. (36) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Ali H. eşini göğsünden bıçakladı.

112 Acil Servis ekibi, Nur Cemil H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlının yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz