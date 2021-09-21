Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te metruk bir binada erkek cesedi bulundu.

Merkez Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi'ndeki metruk bir binadan kötü koku geldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler binada yaptıkları aramada bir erkeğe ait ceset buldu.

Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin üzerinde kimlik bulunmadığı belirlendi. 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.