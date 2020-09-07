Gaziantep'te erkek cesedi bulundu
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Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te banliyö hattı projesi çalışma sahasında erkek cesedi bulundu.

Gaziantep'te erkek cesedi bulundu
07.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:20

Gaziantep'te banliyö hattı projesi çalışma sahasında erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde banliyö hattı projesi çalışma sahasına gelen işçiler, su birikintisi içinde ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerin gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede, ölen kişinin Orhan Keklik (44) olduğunu belirledi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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