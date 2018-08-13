Gaziantep'te Erkek Cesedi Bulundu

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, boş arazide erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sam Mahallesi'deki boş arazide yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, öldüğünü belirledikleri kişinin, Mecnur Altıparmak (27) olduğunu tespit etti.

Altıparmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mecnur Altıparmak'ın olay yerine gelen yakınlarını ise polis ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri yakınlarında pompalı tüfek ve 5 boş kovan buldu.