Akşener Meydan Okumuştu! Gaziantep'te Erdoğan'ın Mitingi Öncesi Yollar Kapatıldı
Erdoğan'ın Gaziantep mitingi öncesi güvenlik gerekçesi ile yollar kapatıldı. İYİ Parti Lideri Akşener, kendisi için alınan bu önlemleri "Erdoğan geldiğinde yolları kapatsınlar da göreyim" diyerek eleştirmişti.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Gaziantep mitingi sırasında güvenlik gerekçesiyle alana giden yolun belediyeye ait iş makineleri ile kapatılması büyük yankı uyandırmıştı.
"ERDOĞAN GELDİĞİNDE DE KAPATSINLAR DA GÖREYİM"
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada belediye başkanına yönelik ifadeler kullanan Akşener, "Erdoğan geldiğinde yolları kapatsınlar da göreyim" şeklinde bir açıklama yaptı.
BENZER TEDBİRLER ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 17.00'de Gaziantep'te gerçekleştireceği miting öncesi kentte benzer tedbirler alındı. Sosyal medyada Erdoğan mitingi öncesi yolların kapatıldığı görüntüler "Mağdur edebiyatı yapan Akşener iyi izlesin" sözleriyle paylaşıldı.