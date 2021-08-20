Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak

Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, temiz enerji çalışmaları kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezinin çatısına kurdurduğu güneş enerjisi panelleriyle, binanın enerji ihtiyacını karşılayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, temiz enerji çalışmaları kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezinin çatısına kurdurduğu güneş enerjisi panelleriyle, binanın enerji ihtiyacını karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurum enerji ihtiyacını verimli şekilde karşılayabilmek için birçok yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezinin çatısına, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunun (GIZ) ortak kalkınma projesi çerçevesinde güneş panelleri kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde tamamı hibeyle hayata geçirilen proje sayesinde merkezin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanacak.

Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak
Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 'Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Kerem Ali Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gervinho Mert Günok Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:40:05. #1.14#

title