Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, temiz enerji çalışmaları kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezinin çatısına kurdurduğu güneş enerjisi panelleriyle, binanın enerji ihtiyacını karşılayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, temiz enerji çalışmaları kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezinin çatısına kurdurduğu güneş enerjisi panelleriyle, binanın enerji ihtiyacını karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurum enerji ihtiyacını verimli şekilde karşılayabilmek için birçok yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezinin çatısına, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunun (GIZ) ortak kalkınma projesi çerçevesinde güneş panelleri kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde tamamı hibeyle hayata geçirilen proje sayesinde merkezin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan