Gaziantep'te Engellilere Tekerlekli Sandalye

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Katar Hayır Derneği iş birliğiyle 28 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşlara yardımcı olunması ve hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri belediyemiz 2 bin 61 tekerlekli sandalye dağıttı. Engellilerimiz için elimizden geleni her türlü çalışmayı yapacağız." dedi.

Katar Hayır Derneği Gazintep Şube Başkanı Ali Nasır da bu tür projelere her zaman destek vermeye çalıştıklarını belirterek, başka projeler de hazırlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA