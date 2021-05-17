Gaziantep'te engelliler, Beykent Üniversitesi Rektörü Murat Ferman hakkında suç duyurusunda bulundu

Gaziantep'te bir grup engelli, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman hakkında, bir televizyon kanalında engellilere yönelik sarf ettiği ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.