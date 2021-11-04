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Gaziantep'te engelli vatandaşlara malzeme desteği

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te engelli vatandaşlara malzeme desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Başkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğinde engelli vatandaşlara malzeme dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Başkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğinde engelli vatandaşlara malzeme dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 akülü scooter, 34 tekerlekli sandalye olmak üzere toplam 50 medikal malzeme verildi.

Ayrıca görme engelli vatandaşlar için de 17 beyaz baston, konuşan saat ve baskül hediye edildi.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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