Gaziantep'te engelli vatandaşa tekerlekli sandalye
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Gaziantep'te engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Şehitkamil Belediyesi, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Gaziantep'te engelli vatandaşa tekerlekli sandalye
10.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:02

Şehitkamil Belediyesi, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli vatandaşları hayata bağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek için her engelli bireye ulaşmaya çalışan Şehitkamil Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Yücel Öztürk'e tekerlekli sandalye hediye edildi.

Annesinin desteğiyle tekerlekli sandalyesini kullanan gencin mutluluğu dikkat çekti.

Anne Fadile Öztürk, oğlunun sandalye ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maddi durumumuz yeterli olmadığı için tekerlekli sandalye alamıyorduk. Bundan dolayı hem biz hem de oğlum çok üzülüyorduk. Oğlumuz adeta eve mahkum olmuştu. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiğini duyduk ve biz de başvurduk. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun, ihtiyacımızı giderdiler. Bugün de oğlumun çok istediği tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Şimdi oğlum artık istediği gibi dışarıya çıkıp gezip dolaşabilecek ve artık eve mahkum olmayacak. Allah bize bu mutluluğu yaşatan Başkanımızdan bin kere razı olsun."

Kaynak: AA

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