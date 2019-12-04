Gaziantep'te engelli park yerlerini kullananlara ceza
Gaziantep'te araçlarını engelli park yerlerine park eden sürücülere ceza yazıldı.
Gaziantep'te araçlarını engelli park yerlerine park eden sürücülere ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2-3 Aralık tarihlerinde engelli park yerlerine park eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada 880 araç ve sürücüsü denetlenirken, 61 sürücüye engelli park yerlerine park etmekten ceza verildi.