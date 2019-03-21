Gaziantep'te Engelleri Kaldıran Merkez

Emine Erdoğan, "Gönül Belediyeciliği"nin takdire şayan bir örneğini yaşadıklarını belirterek, "Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Yaşam Merkezi'nin Gaziantep halkının mutluluğunu artıracak hizmetler vereceğine inanıyorum. Bu merkez sadece Gaziantep için değil ülkemiz içinde büyük bir kazanım, herkese örnek olacak bir tesisdir. Bizim belediyelerimiz gönül belediyeciliği yapıyor. Gönül belediyeciliği insanlara kurum kimliğiyle değil adete onlara akraba olmaktır. Herkesin dar zamanda gidecek bir adresi, çalacak bir kapısı olmalıdır. Kimseye kendini bir köşede unutulmuş hissettirmemektir. İnsan hayatının her alanına hizmet götüren, kırılgan noktaları sevgiye, iyi niyetle ve samimiyetle kuvvetlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum" dedi.

Gaziantep'te kayıtlı 100 bin 355 engelli bireyin olduğunu, bunların sadece 10 bin 855 kişinin çeşitli özel merkezlerden hizmet aldığını belirten Erdoğan, hizmet alamayan engellilerin ihtiyacını da karşılamak istediklerini belirtti. Merkezde kendi alanlarında profesyonel ekiplerin bulunduğunu belirten Erdoğan, Türkiye olarak büyük bir aile olduklarını ve sorunları çözünce mutluluk duyduklarını kaydetti.

Belediyelerin son günlerde önemli hizmet binalarını hizmete soktuğunu vurgulayan Emine Erdoğan, son 17 yılda 55 bin engelli memurun istihdam edildiğini, özel sektörde engellilerin istihdam edilmesi için de teşviklerin başlatıldığını söyledi.

SELÇUK: BAŞKAN ŞAHİN GÖNÜL MÜTEAHHİTLİĞİ YAPIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, böyle duygu yüklü günleri nadiren hatırladığını ifade ederek, bu merkezin adının 'Şefkat Merkezi, Merhamet Merkezi' konulması gerektiğini belirtti. Selçuk, gönül müteahhitliği yapan; aynı zamanda bu merkezin fikir babası olan Fatma Şahin ve ekibine de teşekkür etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gülise, engelin insanın kalbinde ve zihninde olduğunu ifade ederek, "Bu cennet vatanımıza şaşı bakan, sözde engelli vatandaşlarımıza şaşı bakanlar onlardan daha engellidirler. İşte bu engellilerin önündeki engelleri kaldırara kaldıra, bütün zorlukları aşa aşa inşallah bu yolculuğu hep beraber sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep'in Fatma Şahin'in girişimleri ile sadece alt ve üst yapıda değil, sosyal hizmetlerde de birçok projeye imza atarak öncü bir şehir olmaya devam ettiğini söyledi. Selçuk, "Bugün engelsiz bir yaşam için bir adım daha atıyoruz. Benn inanıyorum ki engellilere fırsat verdildiği zaman sanatta, sporda, çalışma alanında ve birçok alanda onlara şahit olacağız. Biz de bakanlık olarak toplumu kucaklayan projelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, Emine Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan 'Okuma–Yazma Seferberliği' ile ilgili bilgiler verdi. Gaziantep'te birlikte iş yapma kültürünün olduğunu ifade eden Gül, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği projeleri hep birlikte yapıyoruz" dedi.

ENGELLİLER ARTIK ÜNİVERSİTE OKUYABİLİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, kurucu bakanlığını yaptığı Aile ve Sosyal Politikeler Bakanlığı döneminde engellilerin tanımını değiştirdiklerini, hukuki düzenleme yaptıklarını söyledi. Engelli vatandaşların ikinci sınıf vatandaş gibi görüldüğünü ve kendisinin bu tanımları değiştirdiğini ifade eden Şahin, "Eğitimde artık engelli çocuklar okuyabiliyor. Üniversitelere gidiyorlar. Engelliler için sınav düzenini değiştirdik, herkesi kendi içinde sınav ediyoruz. Engelli dostu bir ülke kurabilmek için yola çıktık. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımıza ne götürdükse fazlasını alarak geldik. Her güzel işimizde yanımızda durdu. Zihinsel dönüşümde hanımefendinin beraber başlattığımız projelerin toplumda dalga dalga dağıldığına şahit olduk. Artık üniversite mezunu olabiliyorlar, artık istihdamın içinde yer alıyorlar. Artık kalkınmanın bir parcasılar. Eğer dünyanın 10'cu büyük ekonomisi olacaksa toplumun yüzde 12'si engellilerin aklını gücünü kalkınmanın bir parçası yapmalıyız. Bugün bu çalışmamız da bunun en güzel örneği oldu" dedi.

Ziyarette, GAP Görme Engelliler İlkokulu öğrencileri şarkı söylerken, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı ise konuklara parça çaldı.

Daha sonra Emine Erdoğan ve beraberindeki bakanlar Engelsiz Yaşam Merkezi'nin birimlerini gezerek incelemelerde bulundular.

Kaynak: Bültenler