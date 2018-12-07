Gaziantep'te "Engelleri Aşmak" Sempozyumu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Engelli tanımını yeniden değiştiriyoruz. Engel elde, ayakta, kulakta değildir. Engel yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir diyoruz." dedi.

Şahin, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Engelleri Aşmak" konulu sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, engellilere verilen hakların bir lütuf veya imtiyaz değil, insan hakkı olduğunu belirtti.

Doğan her insanın hakkını koruyarak bir kalkınma yolculuğuna çıkıldığı zaman hedeflere ulaşılabileceğine ve bütün engellerin aşılabileceğine inandığını ifade eden Şahin, "Dünyanın 10. büyük ekonomisi olabilmemiz için toplumun bütün kesimlerinin kalkınmanın parçası yapılması gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma denilen şey, yalnızca ekonomik kalkınma değil. İnsanı merkeze alan bir yolculuk." diye konuştu.

Şahin, bakanlığı döneminde engellilere ilişkin yaptığı çalışmalara değinerek, "Ben bu meseleyi bir kalkınma yolculuğu meselesi olarak görüyorum. Eğitim, özel rehabilitasyon alanının çok daha güçlenerek yoluna devam etmesi gerekiyor. Azıcık fırsat verdiğin zaman muhteşem başarı hikayeleri çıkıyor. Engelli tanımını yeniden değiştiriyoruz. Engel elde, ayakta, kulakta değildir. Engel yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir diyoruz." ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da engelli bireylerin diğer kişilerle aynı haklara sahip oldukları bilinciyle eğitim, spor ve istihdamla kendilerine yeten bağımsız bireyler haline gelmelerinin önemli olduğunu anlattı.

Engelli bireylerin daha iyi şartlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri ve sosyal hayat içerisinde yer almalarının iyi planlanmış bir rehabilitasyon programı ve iyi fizyoterapistler yetiştirilmesiyle mümkün olduğunu aktaran Dağlı, üniversite olarak mesleğinde yetkin fizyoterapistler yetiştirdiklerini söyledi.

"Eğitim merkezleri oluşturmamız lazım"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ise açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen "Birlikte başarmanın yolları" başlıklı oturumda, federasyon olarak bünyelerinde 20 spor branşı bulunduğunu, bunlardan tekvando ve kanonun yeni branşlardan olduğunu söyledi.

Uztürk, 2016 yılında Rio Paralimpik Oyunlarında ilk defa bir spor federasyonu olarak 2 altın madalya kazandırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yüzme branşında Avrupa'da, dünyada nerelerde olduğumuzu biliyorsunuzdur. Ama bizim bünyemizde bir dünya, bir Avrupa şampiyonu var yüzmede. Bunun arka planında muazzam bir özveri ve çalışma var. Masa tenisinde Uzak Doğu nasıl etkiliyse aynı sistem paralimpikte de var. Biz bu branşta Uzak Doğululara 'Eyvah Türkler çıktı karşımıza' dedirtecek pozisyona geldik. Bu işe sadece devletin aktardığı ödeneklerle devam etmek bir hayli zor. Bu yıl ilk defa ayni ve nakdi yardımlarda 4 milyon liranın üzerine çıktık. 15 milyon lira bütçeyle çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Eğitim merkezleri oluşturmamız lazım. Daha fazla sporcu sayısına ihtiyacımız var."