Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi
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Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi

Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 57. Kütüphane Haftası nedeniyle "Gaziantep Okuyor" uygulamasında en çok kitap okuyanları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine götürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 57. Kütüphane Haftası nedeniyle "Gaziantep Okuyor" uygulamasında en çok kitap okuyanları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine götürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı Güvenevler ve Hasan Celal Güzel Çocuk, Sanat Merkezi, Kitap Evi kütüphaleri ve "Gaziantep Okuyor" mobil uygulamasından yararlanan binlerce vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'nın 57'nci Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen kuruma bağlı kütüphanelerden bir yıl boyunca en çok kitap okuyanlar için yapılan yarışmasında başarı yakalayanlar için verdiği "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Gezisi" sözü gerçekleşti.

En çok kitap okuyanlar Türkiye'nin en büyüğü unvanına sahip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesini gezerek yeni kitaplarla tanıştı, mekan hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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