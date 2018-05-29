Gaziantep'te En Çok Karşılaşılan Suç Terör Örgütü Üyeliği

Gaziantep'te hazırlanan adli raporlarda, en çok karşılaşılan suç türünün silahlı terör örgütü üyeliği olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Adli Yargı Adalet Komisyonu işbirliğiyle, yargı hizmetlerinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla "2017 Yılı Gaziantep Adliyesi Faaliyet Raporu" hazırlandı. Raporda dikkat çeken husus ise en çok karşılaşan 20 suç türünde ilk sırayı, silahlı terör örgütüne üye olma suçu aldı.

Şüpheli sayısı 10 binin üzerinde

Raporda silahlı terör örgütüne üye olan 19 yaş üzeri şüpheli sayısı 10 bin 991 olarak açıklandı. 12-15 yaş arası 285 kişi ve 16-18 yaş arası 683 kişi ile en çok işlenen suç ise basit yaralama oldu. Suç türünün yaş gruplarına bakıldığında ise hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama suçlarında 12-18 yaş arasındakilerin sayısı dikkat çekti.

30 bin 692 faili meçhul dava

Gaziantep'te en çok karşılaşılan 20 suç türüne göre 30 bin 692 dosya faili meçhul olarak kayıtlara geçti. Faili meçhul davalarında herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, 6 bin 984 dosyayla ilk sırada yer alıyor. 6 bin 454 dosyayla ise mala zarar verme suçu görülüyor.

Açıklanan raporda, yıl içerisinde gelen dosya sayısının 104 bin 110 olduğu, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 119 bin 190 olduğu ve karar sayısının 65 bin 652 olduğu belirtildi. Raporda son 5 yıla göre soruşturma dosya sayılarında ise 2013 yılı gelen dosya 64 bin 637, 2014 yılı gelen dosya 68 bin 81, 2015 yılı gelen dosya 80 bin 130, 2016 yılı gelen dosya 88 bin 390, 2017 yılı gelen dosya sayısı 104 bin 110 oldu. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayılarında geçen yıla göre artış gözlendi. Tutukluluk kararı verilen 4 bin 522, tutukluluk kararı verilmeyen 6 bin 800, adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayıları, adli kontrol kararı verilen 4 bin 307, adli kontrol kararı verilmeyen 3 bin 542 kişi olarak açıklandı.

Toplamda 247 sayfadan oluşan raporda, istatistiksel bilgilerin yanı sıra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal'ın görüş ve ifadelerine de yer verildi. - GAZİANTEP