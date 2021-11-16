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GAZİANTEP'TE ELMA HASADI SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 1100 dekarda ekimi yapılan elmanın hasadı sürüyor.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 1100 dekarda ekimi yapılan elmanın hasadı sürüyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Huzurlu Yaylası'nda 650 dekar olmak üzere ilçe genelinde 1100 dekarda yetiştirilen elmanın hasadı sürüyor. Bu yıl 1500 ton rekoltenin beklendiği elmanın kilosu ise 1,5 liradan alıcı buluyor. Arazisinde 21 yıldır elma yetiştiriciliği yapan Servet Günday, pazar bulma sorunu yaşadıklarını ifade etti.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise 1500 ton rekolte bekledikleri elma üreticilerinin pazar sorununu çözmek için çalıştıklarını ifade etti.

GAZİANTEP'TE ELMA HASADI SÜRÜYOR

GAZİANTEP'TE ELMA HASADI SÜRÜYOR

GAZİANTEP'TE ELMA HASADI SÜRÜYOR

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